Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,543-0,97%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59-0,17%IMOEX2 270,05+0,27%RTSI836,79+0,27%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,35+0,36%
Главная / Общество /

Роскачество выявило несоответствия в «Дошираке»

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Роскачество проверило 20 марок лапши быстрого приготовления и выявило несоответствие фактических показателей белков, жиров и углеводов (БЖУ) заявленным в семи из них, включая «Доширак» и «Чан рамен». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования ведомства.

В числе нарушителей также «Дошира квисти», JML, Nissin, SamYang и Naruto. Пять брендов соответствуют не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества: «Вау чоу», «Красная цена», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра». Марки «Анаком», «Бизнес ланч», «Бизнес меню», «Биг ланч», «BigBon», «Домшим», «Каждый день» и «Роллтон» соответствуют нормам, но не дотягивают до опережающих требований Роскачества.

Следовые количества пестицидов обнаружены в продукции 10 марок, что не является нарушением, но не позволяет претендовать на Знак качества. У 10 товаров зафиксировано превышение рекомендуемой влажности, у одного – избыток крошки. Еще один товар не соответствует повышенным требованиям по зольности. При этом по сравнению с 2019 г. эксперты отметили значительное улучшение микробиологической безопасности: опасных бактерий, антибиотиков и превышений по микотоксинам не выявлено. ДНК курицы подтвердилась во всех 14 товарах, где заявлено ее наличие.

По итогам проверки информация направлена в контрольно-надзорные органы. В отношении импортеров SamYang, Nissin, JML и Naruto объявлены предостережения. «Лента» инициировала проверку партий. Производители «Доширак коя» и импортер Naruto сообщили о корректировке маркировки и техусловий.

6 августа Роскачество подвело итоги проверки бургеров из 20 известных ресторанов и сетей быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок, в пяти из них нашли кишечную палочку. В 10 исследуемых объектах обнаружили ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился. 11 августа Роспотребнадзор заявил, что при проверках допущены ошибки, поэтому привлечь производителей бургеров к административной ответственности нельзя. Роскачество не соблюдало правила ГОСТа при оформлении образцов. В Роскачестве на это заявили, что утверждения Роспотребнадзора «прямо противоречат как нормативной логике независимого аудита, так и официальным действиям» самого ведомства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь