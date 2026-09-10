Роскачество выявило несоответствия в «Дошираке»
Роскачество проверило 20 марок лапши быстрого приготовления и выявило несоответствие фактических показателей белков, жиров и углеводов (БЖУ) заявленным в семи из них, включая «Доширак» и «Чан рамен». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования ведомства.
В числе нарушителей также «Дошира квисти», JML, Nissin, SamYang и Naruto. Пять брендов соответствуют не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества: «Вау чоу», «Красная цена», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра». Марки «Анаком», «Бизнес ланч», «Бизнес меню», «Биг ланч», «BigBon», «Домшим», «Каждый день» и «Роллтон» соответствуют нормам, но не дотягивают до опережающих требований Роскачества.
Следовые количества пестицидов обнаружены в продукции 10 марок, что не является нарушением, но не позволяет претендовать на Знак качества. У 10 товаров зафиксировано превышение рекомендуемой влажности, у одного – избыток крошки. Еще один товар не соответствует повышенным требованиям по зольности. При этом по сравнению с 2019 г. эксперты отметили значительное улучшение микробиологической безопасности: опасных бактерий, антибиотиков и превышений по микотоксинам не выявлено. ДНК курицы подтвердилась во всех 14 товарах, где заявлено ее наличие.
По итогам проверки информация направлена в контрольно-надзорные органы. В отношении импортеров SamYang, Nissin, JML и Naruto объявлены предостережения. «Лента» инициировала проверку партий. Производители «Доширак коя» и импортер Naruto сообщили о корректировке маркировки и техусловий.
6 августа Роскачество подвело итоги проверки бургеров из 20 известных ресторанов и сетей быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок, в пяти из них нашли кишечную палочку. В 10 исследуемых объектах обнаружили ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился. 11 августа Роспотребнадзор заявил, что при проверках допущены ошибки, поэтому привлечь производителей бургеров к административной ответственности нельзя. Роскачество не соблюдало правила ГОСТа при оформлении образцов. В Роскачестве на это заявили, что утверждения Роспотребнадзора «прямо противоречат как нормативной логике независимого аудита, так и официальным действиям» самого ведомства.