Роскачество выявило несоответствия в «Дошираке»

6 августа Роскачество подвело итоги проверки бургеров из 20 известных ресторанов и сетей быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок, в пяти из них нашли кишечную палочку. В 10 исследуемых объектах обнаружили ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился. 11 августа Роспотребнадзор заявил, что при проверках допущены ошибки, поэтому привлечь производителей бургеров к административной ответственности нельзя. Роскачество не соблюдало правила ГОСТа при оформлении образцов. В Роскачестве на это заявили, что утверждения Роспотребнадзора «прямо противоречат как нормативной логике независимого аудита, так и официальным действиям» самого ведомства.