Роскачество: позиция Роспотребнадзора по зараженным бургерам противоречит закону

6 августа Роскачество подвело итоги проверки бургеров, закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок, в пяти из них нашли кишечную палочку. В бургерах пяти торговых марок были обнаружены растительные компоненты, которые не были заявлены в составе. В 10 исследуемых объектах была обнаружена ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился.