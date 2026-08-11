Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,24+0,48%MGTS1 394-1,13%CHKZ17 000+3,66%IMOEX2 318,89+1,11%RTSI884,32+1,11%RGBI115,29+0,06%RGBITR777,33+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роскачество: позиция Роспотребнадзора по зараженным бургерам противоречит закону

Ведомости

В Роскачестве дали разъяснения по исследованию бургеров в ответ на заявления Роспотребнадзора о том, что ведомство не может принять меры к производителям продукции, в которой была обнаружена кишечная палочка, сообщил ТАСС.

«Опубликованные утверждения о том, что результаты исследований "не дают правовых оснований для привлечения производителей к административной ответственности" из-за якобы некорректного оформления документов, прямо противоречат как нормативной логике независимого аудита, так и официальным действиям самого Роспотребнадзора», – заявили в организации.

6 августа Роскачество подвело итоги проверки бургеров, закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок, в пяти из них нашли кишечную палочку. В бургерах пяти торговых марок были обнаружены растительные компоненты, которые не были заявлены в составе. В 10 исследуемых объектах была обнаружена ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился.

11 августа Роспотребнадзор заявил, что при проверках допущены ошибки, поэтому привлечь производителей бургеров к административной ответственности нельзя. В частности, Роскачество не соблюдало правила ГОСТ при оформлении образцов. Вместо актов закупки были оформлены акты отбора. Данный документ ведомство подписало в одностороннем порядке, без участия экспертов.

Как заявили в Роспотребнадзоре, территориальному ведомству, осуществлявшему проверку, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований семи юридическим лицам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь