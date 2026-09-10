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Осенью в Госдуму внесут законопроект о реестр языков народов России

Ксения Наумчик
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере языков народов России планируется внести в Госдуму осенью. Документ готовит Минобрнауки в диалоге с президентским советом, заявила журналистам советник президента России Елена Ямпольская.

Она напомнила, что совершенствование правового регулирования в сфере языков РФ предусмотрено основами государственной языковой политики. Поручение разработать такой закон дал президент России Владимир Путин. По словам Ямпольской, действующий закон был принят в 1991 г. и содержит положения, которые не согласуются с современным законодательством, в частности с законом о государственном языке.

Одним из положений нового закона должно стать создание реестра языков народов России. В него планируется включать сведения о языках народов, исторически проживающих на территории страны. Определять состав реестра предполагается на основании экспертизы Российской академии наук и последующего решения федерального органа исполнительной власти, отвечающего за языковую политику.

Советник президента отметила, что реестр необходим для системного сохранения, развития и поддержки языков, а также для обеспечения прозрачности соответствующих государственных мер. В качестве возможного органа, принимающего решения, рассматривается единая правительственная комиссия по государственной языковой политике, которая сейчас создается.

8 сентября в поздравительной телеграмме ко Дню языков народов России Путин отметил, что в стране в мире и согласии проживают представители около 200 народов и народностей. Он подчеркнул, что власти уделяют приоритетное внимание сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. В России создаются профильные учебники, поддерживаются литература на национальных языках и школы художественного перевода, а также реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты.

5 сентября российский лидер поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов РФ. Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. 

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