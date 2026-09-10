Осенью в Госдуму внесут законопроект о реестр языков народов России

8 сентября в поздравительной телеграмме ко Дню языков народов России Путин отметил, что в стране в мире и согласии проживают представители около 200 народов и народностей. Он подчеркнул, что власти уделяют приоритетное внимание сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. В России создаются профильные учебники, поддерживаются литература на национальных языках и школы художественного перевода, а также реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты.