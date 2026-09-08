Путин поздравил россиян с Днем языков народов страны

5 сентября российский лидер поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов РФ. Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. Расширение линейки учебников и учебных пособий требуется для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов. Речь идет также о включаемых в федеральный перечень учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.