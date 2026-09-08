Путин поздравил россиян с Днем языков народов страны

Путин поздравил россиян с Днем языков народов страныПрезидент призвал сохранять языковое многообразие народов России
Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Дню языков народов России. В обращении глава государства отметил, что в стране в мире и согласии проживают представители около 200 народов и народностей. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что новый праздник впервые отмечается в Год единства народов России и приурочен ко дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. По словам Путина, языки, традиции и обычаи народов страны являются общим достоянием государства.
Путин отметил, что власти уделяют приоритетное внимание сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. В России создаются профильные учебники, поддерживаются литература на национальных языках и школы художественного перевода, а также реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты.
При этом президент назвал русский язык связующим элементом для всех народов страны.
«Именно он во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство и на протяжении столетий служит взаимообогащению культур, традиций добрососедства и взаимопонимания между народами», – добавил Путин.
5 сентября российский лидер поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов РФ. Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. Расширение линейки учебников и учебных пособий требуется для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов. Речь идет также о включаемых в федеральный перечень учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.