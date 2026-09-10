В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 576 квартир и 76 домов
В Новороссийске после атаки беспилотников в ночь с 8 на 9 сентября повреждения получили 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его данным, в списках на получение компенсаций находятся 1232 человека. Сейчас в городе продолжается расчистка территорий от обломков и поваленных деревьев. На наиболее пострадавших адресах к работам привлекли волонтеров. В районных администрациях принимают документы и формируют списки жителей, которым положены компенсации.
Территории детских садов № 10 и № 22 уже расчищены, специалисты провели замеры поврежденных конструкций. При этом объекты жизнеобеспечения и инженерные системы не пострадали. Детские сады возобновили работу, однако пока действуют в ограниченном режиме.
В школе № 15 продолжаются восстановительные работы. Специалисты выполняют штукатурку фасада и укрепляют каркас здания.
Ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. 29 жителей пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В городе объявили траур.