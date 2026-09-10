В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 576 квартир и 76 домов

По его данным, в списках на получение компенсаций находятся 1232 человека. Сейчас в городе продолжается расчистка территорий от обломков и поваленных деревьев. На наиболее пострадавших адресах к работам привлекли волонтеров. В районных администрациях принимают документы и формируют списки жителей, которым положены компенсации.