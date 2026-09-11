Глава СПЧ Фадеев поддержал позицию Кадырова против арабского стиля одежды

«На Кавказе никогда не закрывали лицо. Мы можем это только приветствовать, надо препятствовать проникновению культуры, возможно, это хорошая арабская культура, но только здесь у нас, на Кавказе, культура ношения арабской одежды неуместна», – заявил Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ). Он напомнил, что СПЧ изучал вопрос распространения никабов еще в 2024 г. и сам выступал за ограничения на одежду, полностью скрывающую лицо.