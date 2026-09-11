Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,015-2,01%CNY Бирж.12,549+0,15%IMOEX2 278,26-1,33%RTSI850,85-1,33%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,35-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Глава СПЧ Фадеев поддержал позицию Кадырова против арабского стиля одежды

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал позицию руководителя Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего женщин республики не перенимать арабский стиль одежды. С соответствующим заявлением Кадыров выступил 9 сентября на совещании с руководителями силового блока региона.

«На Кавказе никогда не закрывали лицо. Мы можем это только приветствовать, надо препятствовать проникновению культуры, возможно, это хорошая арабская культура, но только здесь у нас, на Кавказе, культура ношения арабской одежды неуместна», – заявил Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ). Он напомнил, что СПЧ изучал вопрос распространения никабов еще в 2024 г. и сам выступал за ограничения на одежду, полностью скрывающую лицо.

Кадыров 9 сентября заявил, что некоторые жительницы Чечни стали полностью закрываться покрывалами, хотя такая традиция, по его словам, для республики нехарактерна. «Паранджу у нас никогда не носили», – подчеркнул глава региона. Это не первое подобное заявление Кадырова: еще в июле 2024 г. он выступил против ношения паранджи, но одновременно раскритиковал призывы запретить хиджаб.

Мужчинам он также рекомендовал укоротить чрезмерно длинные бороды и не превращать религиозные элементы внешнего вида в моду. Политолог Алексей Макаркин говорил «Ведомостям», что резкие публичные заявления характерны для Кадырова и не обязательно связаны с предстоящими выборами главы республики. Эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев связал распространение чрезмерно длинных бород среди части молодежи с влиянием тенденций из арабского мира и Ближнего Востока.

Дискуссия вокруг закрывающей лицо мусульманской одежды активно шла в России с весны 2024 г. В мае того года Фадеев предлагал запретить ношение никабов, а в июле муфтии Северного Кавказа выступили за полный запрет никаба и паранджи.

Читайте также:Никаб, хиджаб, паранджа: смысл и различия
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте