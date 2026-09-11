Глава СПЧ Фадеев поддержал позицию Кадырова против арабского стиля одежды
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал позицию руководителя Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего женщин республики не перенимать арабский стиль одежды. С соответствующим заявлением Кадыров выступил 9 сентября на совещании с руководителями силового блока региона.
«На Кавказе никогда не закрывали лицо. Мы можем это только приветствовать, надо препятствовать проникновению культуры, возможно, это хорошая арабская культура, но только здесь у нас, на Кавказе, культура ношения арабской одежды неуместна», – заявил Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ). Он напомнил, что СПЧ изучал вопрос распространения никабов еще в 2024 г. и сам выступал за ограничения на одежду, полностью скрывающую лицо.
Кадыров 9 сентября заявил, что некоторые жительницы Чечни стали полностью закрываться покрывалами, хотя такая традиция, по его словам, для республики нехарактерна. «Паранджу у нас никогда не носили», – подчеркнул глава региона. Это не первое подобное заявление Кадырова: еще в июле 2024 г. он выступил против ношения паранджи, но одновременно раскритиковал призывы запретить хиджаб.
Мужчинам он также рекомендовал укоротить чрезмерно длинные бороды и не превращать религиозные элементы внешнего вида в моду. Политолог Алексей Макаркин говорил «Ведомостям», что резкие публичные заявления характерны для Кадырова и не обязательно связаны с предстоящими выборами главы республики. Эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев связал распространение чрезмерно длинных бород среди части молодежи с влиянием тенденций из арабского мира и Ближнего Востока.