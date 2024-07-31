Кадыров высказался против ношения паранджи
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против ношения паранджи, но раскритиковал требующих запретить хиджаб. Об этом он заявил на совещании в Грозном.
«К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы – это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», – сказал он.
Кадыров добавил, что считает своими личными врагами тех, кто запрещает ношение хиджаба, который в отличие от паранджи не закрывает лицо.
Согласно опросу, заказанном вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди») компании Russian Field, большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах.
Паранджа – скрывающая фигуру верхняя женская одежда, закрывающая лицо волосяной сеткой – чачваном. Никаб представляет собой мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо и шею женщины, оставляя только прорезь для глаз. Хиджаб – более либеральный, чем никаб, паранджа или бурка, предмет одежды. В узком смысле это платок, который скрывает шею до подбородка, уши и волосы.