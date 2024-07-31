Кадыров высказался против ношения паранджи

«К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы – это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», – сказал он.