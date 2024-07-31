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Кадыров высказался против ношения паранджи

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против ношения паранджи, но раскритиковал требующих запретить хиджаб. Об этом он заявил на совещании в Грозном.

«К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы – это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», – сказал он.

Кадыров добавил, что считает своими личными врагами тех, кто запрещает ношение хиджаба, который в отличие от паранджи не закрывает лицо.

Согласно опросу, заказанном вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди») компании Russian Field, большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах.

Паранджа – скрывающая фигуру верхняя женская одежда, закрывающая лицо волосяной сеткой – чачваном. Никаб представляет собой мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо и шею женщины, оставляя только прорезь для глаз. Хиджаб – более либеральный, чем никаб, паранджа или бурка, предмет одежды. В узком смысле это платок, который скрывает шею до подбородка, уши и волосы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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