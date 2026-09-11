Гостев: в колониях России отбывают наказание 16 американцев

С начала второго срока Трампа между РФ и США прошли несколько обменов заключенными. Первый обмен состоялся в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала работы команды Трампа. Тогда Москва передала Вашингтону американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден по статье о наркотиках. В апреле того же года Москва отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину.