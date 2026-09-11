Гостев: в колониях России отбывают наказание 16 американцев
На 11 сентября в российских колониях отбывают наказание 16 граждан США. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ.
«В исправительных колониях у нас содержатся 16 граждан США. <...> В целом порядка 25 000 иностранцев содержится в учреждениях ФСИН», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Гостев добавил, что из общего числа осужденных иностранцев, если брать страны СНГ, 4500 содержатся в изоляторах и около 14 100 – в колониях.
8 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.
С начала второго срока Трампа между РФ и США прошли несколько обменов заключенными. Первый обмен состоялся в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала работы команды Трампа. Тогда Москва передала Вашингтону американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден по статье о наркотиках. В апреле того же года Москва отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину.