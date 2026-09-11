Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI850,85-1,33%RGBI113,29-0,63%CNY Бирж.12,504-0,21%IMOEX2 278,25-1,33%RGBITR771,9-0,57%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гостев: в колониях России отбывают наказание 16 американцев

Антон Потоков
Сергей Фадеичев / ТАСС
Сергей Фадеичев / ТАСС

На 11 сентября в российских колониях отбывают наказание 16 граждан США. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ.

«В исправительных колониях у нас содержатся 16 граждан США. <...> В целом порядка 25 000 иностранцев содержится в учреждениях ФСИН», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Гостев добавил, что из общего числа осужденных иностранцев, если брать страны СНГ, 4500 содержатся в изоляторах и около 14 100 – в колониях.

8 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.

С начала второго срока Трампа между РФ и США прошли несколько обменов заключенными. Первый обмен состоялся в феврале 2025 г., менее чем через месяц после начала работы команды Трампа. Тогда Москва передала Вашингтону американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден по статье о наркотиках. В апреле того же года Москва отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь