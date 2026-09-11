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Минюст исключил Евгения Понасенкова из перечня иноагентов

Сергей Пахомов
Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Минюст России исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Министерство объяснило решение тем, что историк утратил признаки иноагента. Вместе с тем в перечень включили информационный ресурс «Канал визионера» и проект «Пермь-36», распространявшие недостоверную информацию о решениях российских органов власти. Также в список по разным причинам попал ряд лиц, среди которых активистка Елена Матвеева (считается в России иноагентом), участница «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская (считается в России иноагентом) и политолог Ринат Мухаметов (считается в России иноагентом).

Евгений Понасенков – российский публицист, видеоблогер и автор книг по истории. Он получил широкую известность в интернете, в частности, как герой мемов. В 2022 году его внесли в реестр иностранных агентов. Он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, но его отклонили.

4 сентября Минюст признал иноагентом издание «Новая газета». По данным ведомства, оно распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике, об избирательной системе России, выступала против спецоперации и взаимодействовала с иностранными агентами.

28 августа в список Минюста вошли российский комик Александр Незлобин (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом), проект «Быть или» (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) журналист Константин Горожанко (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом), блогер Алексей Мочалов (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) и информационный ресурс «Книгижарь» (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом).

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