Минюст исключил Евгения Понасенкова из перечня иноагентов

Министерство объяснило решение тем, что историк утратил признаки иноагента. Вместе с тем в перечень включили информационный ресурс «Канал визионера» и проект «Пермь-36», распространявшие недостоверную информацию о решениях российских органов власти. Также в список по разным причинам попал ряд лиц, среди которых активистка Елена Матвеева (считается в России иноагентом) , участница «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская (считается в России иноагентом) и политолог Ринат Мухаметов (считается в России иноагентом) .