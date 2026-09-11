Минюст исключил Евгения Понасенкова из перечня иноагентов
Минюст России исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Министерство объяснило решение тем, что историк утратил признаки иноагента. Вместе с тем в перечень включили информационный ресурс «Канал визионера» и проект «Пермь-36», распространявшие недостоверную информацию о решениях российских органов власти. Также в список по разным причинам попал ряд лиц, среди которых активистка Елена Матвеева
Евгений Понасенков – российский публицист, видеоблогер и автор книг по истории. Он получил широкую известность в интернете, в частности, как герой мемов. В 2022 году его внесли в реестр иностранных агентов. Он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, но его отклонили.
4 сентября Минюст признал иноагентом издание «Новая газета». По данным ведомства, оно распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике, об избирательной системе России, выступала против спецоперации и взаимодействовала с иностранными агентами.
28 августа в список Минюста вошли российский комик Александр Незлобин