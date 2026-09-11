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Минюст внес Екатерину Мереминскую и проект «Пермь-36» в реестр иноагентов

Татьяна Мозолевская

Минюст расширил перечень иностранных агентов. В него включены информационный ресурс «Канал визионера» , политолог Ринат Мухаметов, проект «Пермь-36», бывшая участница интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская и аквистика Елена Матвеева, сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, все включенные в реестр лица и проекты распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти и проводимой ими политике. Матвеева, Мухаметов и проект «Пермь-36» также выступали против специальной военной операции на Украине.

Все пять новых иноагентов участвовали в распространении материалов других иностранных агентов. Мереминская, Мухаметов, «Канал визионера» и «Пермь-36», кроме того, распространяли материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Мереминская и Мухаметов проживают за пределами России. Руководство проектом «Пермь-36» также осуществляется из-за рубежа. Минюст отметил, что Мухаметов является участником проекта, включенного в реестр иноагентов.

При этом Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Министерство объяснило решение тем, что историк утратил признаки иноагента. 

4 сентября Минюст России внес в реестр иноагентов онлайн-издание «Новая газета» и журнал «Историческая экспертиза». В список также вошли поэт Сергей Лейбград (считается в России иноагентом), писатель Феликс Сандалов (считается в России иноагентом) и Татьяна Татаринова (считается в России иноагентом).

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