Минюст внес Екатерину Мереминскую и проект «Пермь-36» в реестр иноагентов
Минюст расширил перечень иностранных агентов. В него включены информационный ресурс «Канал визионера» , политолог Ринат Мухаметов, проект «Пермь-36», бывшая участница интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская и аквистика Елена Матвеева, сообщается на сайте ведомства.
По данным Минюста, все включенные в реестр лица и проекты распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти и проводимой ими политике. Матвеева, Мухаметов и проект «Пермь-36» также выступали против специальной военной операции на Украине.
Все пять новых иноагентов участвовали в распространении материалов других иностранных агентов. Мереминская, Мухаметов, «Канал визионера» и «Пермь-36», кроме того, распространяли материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Мереминская и Мухаметов проживают за пределами России. Руководство проектом «Пермь-36» также осуществляется из-за рубежа. Минюст отметил, что Мухаметов является участником проекта, включенного в реестр иноагентов.
При этом Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Министерство объяснило решение тем, что историк утратил признаки иноагента.
4 сентября Минюст России внес в реестр иноагентов онлайн-издание «Новая газета» и журнал «Историческая экспертиза». В список также вошли поэт Сергей Лейбград