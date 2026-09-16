Стивен Сигал: Россия идет по пути правды
Россия идет по пути правды и хочет жить в мире со всеми, в отличие от США, которые проводят агрессивную политику. Об этом сообщил актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям России с США Стивен Сигал на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).
«Мы здесь [в РФ] хотим защищать Матушку Россию, защищать наши границы. Это все, чего мы хотим», – подчеркнул актер.
По словам Сигала, в США, где он родился, принимаются постоянные попытки вторжений в чужие государства или смены политических режимов. Тогда как Россия хочет «жить простую, скромную жизнь».
3 сентября президент РФ Владимир Путин назвал Сигала посланцем мира и большим другом России, обратившись к актеру в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. Модератор мероприятия, в свою очередь, заметил, что ни разу не встречался с актером в США, зато во Владивостоке видит регулярно.
Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 г., а окончательно перебрался жить в Россию и обосновался в Москве в 2016–2019 гг. 19 мая текущего года артист стал членом Попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России. 4 августа 2018 г. Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.