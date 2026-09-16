Стивен Сигал: Россия идет по пути правды

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 г., а окончательно перебрался жить в Россию и обосновался в Москве в 2016–2019 гг. 19 мая текущего года артист стал членом Попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России. 4 августа 2018 г. Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.