Икона Рублева «Троица» находится в мастерских из-за настройки капсулы
Икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в мастерских Троице-Сергиевой лавры из-за корректировки работы климатической капсулы. Об этом сообщила директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
По ее словам, это технический момент, процесс идет под контролем реставраторов.
«В мастерских Лавры [находится], потому что мы думаем, что это короткий процесс и под контролем специалистов это происходит, условия соблюдаются», – ответила Галактионова на вопрос о возможности перемещения иконы в другую мастерскую (цитата по «Интерфаксу»).
Галактионова уточнила, что о реставрации речи не идет и необходимости перемещать икону в другую мастерскую нет. Она призвала не верить фотографиям неизвестного происхождения и не создавать ажиотаж вокруг технической работы.
В мае 2023 г. икона «Троица» Рублева на 49 лет была передана РПЦ Третьяковской галереей для религиозного использования. Решение принял президент Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Образ выставили в храме Христа Спасителя, а через год перевезли в Троице-Сергиеву лавру, где поместили в Троицком соборе.