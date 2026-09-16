Икона Рублева «Троица» находится в мастерских из-за настройки капсулы

В мае 2023 г. икона «Троица» Рублева на 49 лет была передана РПЦ Третьяковской галереей для религиозного использования. Решение принял президент Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Образ выставили в храме Христа Спасителя, а через год перевезли в Троице-Сергиеву лавру, где поместили в Троицком соборе.