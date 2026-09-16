Экс-президента Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам колонии
Специальный суд по Косову в Гааге приговорил бывшего президента непризнанной республики Хашима Тачи к 25 г. колонии за военные преступления. Об этом суд сообщил на своем официальном сайте.
Судьи пришли к выводу, что Тачи во время конфликта в Косове лично участвовал в преступлениях, включая произвольное задержание и допросы 13 парламентариев, а также убийство албанского политического активиста Бехадждина Аллаки. Кроме того, он распространял ложную информацию о жертвах преступлений, совершенных членами освободительной армии Косова (ОАК), давал ложные гарантии соблюдения международного гуманитарного права от имени ОАК и и способствовал политике безнаказанности в отношении лиц, совершивших преступления против оппозиции.
Тачи – бывший президент и премьер-министр непризнанной Республики Косово, один из бывших лидеров ОАК. В ноябре 2020 г. добровольно ушел в отставку после того, как специальный суд по Косову в Гааге предъявил ему официальные обвинения.
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) в Гааге впервые предъявила обвинения президенту Косова Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в конце июня 2020 г. Тачи, экс-спикеру парламента Кадри Весели и другим бывшим полевым командирам ОАК, воевавшей против сербской армии и полиции во время конфликта в Косове, вменяли организацию около 100 убийств, а также похищения и пытки людей на территории региона в 1998–1999 гг.