Экс-президента Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам колонии

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) в Гааге впервые предъявила обвинения президенту Косова Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в конце июня 2020 г. Тачи, экс-спикеру парламента Кадри Весели и другим бывшим полевым командирам ОАК, воевавшей против сербской армии и полиции во время конфликта в Косове, вменяли организацию около 100 убийств, а также похищения и пытки людей на территории региона в 1998–1999 гг.