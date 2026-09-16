Обвиняемых по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы водителей освободили

Мосгорсуд отказал ГСУ Следственного комитета (СК) России в продлении ареста Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину до 12 октября. Их обвиняют в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, водители входили в группу, завербованную СБУ для совершения терактов в России. По данным следствия, фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах с грузом каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. 1 июня 2025 г., когда грузовики находились у военных аэродромов в пяти регионах, сотрудники СБУ дистанционно активировали дроны и атаковали объекты. Ущерб Минобороны оценен в 2 млрд руб.‍