Обвиняемых по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы водителей освободили
Мосгорсуд освободил четырех водителей трейлеров, которые использовались Службой безопасности Украины (СБУ) в 2025 г. для атак на военные аэродромы в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Мосгорсуд отказал ГСУ Следственного комитета (СК) России в продлении ареста Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину до 12 октября. Их обвиняют в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, водители входили в группу, завербованную СБУ для совершения терактов в России. По данным следствия, фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах с грузом каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. 1 июня 2025 г., когда грузовики находились у военных аэродромов в пяти регионах, сотрудники СБУ дистанционно активировали дроны и атаковали объекты. Ущерб Минобороны оценен в 2 млрд руб.
По данным издания, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин не утвердил обвинение: следствие не нашло прямых доказательств виновности фигурантов. Косвенных же, по мнению ведомства, оказалось недостаточно, чтобы направлять дело в суд. Прокурор вернул материалы в ГСУ СКР для нового расследования. СКР обжаловал постановление Разинкина у генпрокурора Александра Гуцана.
Водители не признают вину. По их словам, они сами вызвали стражей порядка после того, как из трейлеров вылетели дроны, пытались их сбивать и в целом минимизировать ущерб.
1 июня 2025 г. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны сообщало, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Обошлось без жертв среди военнослужащих и гражданского персонала.