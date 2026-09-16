Власти Болохова извинились перед нарисовавшей Смешариков девочкой

По ее признанию, после возможного наказания за рисунок она испытала «сильный страх», но «благодаря поддержке теперь чувствует себя очень уверенно». Она заметила, что ее жизнь после этого случая стала более насыщенной и активной, ее стали многие узнавать на улице.