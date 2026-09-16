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Власти Болохова извинились перед нарисовавшей Смешариков девочкой

Максим Цуланов
Alexander Grey / Unsplash
Alexander Grey / Unsplash

Администрация города Болохова извинилась перед нарисовавшей персонажей мультфильма «Смешарики» 14-летней девочкой за стремление привлечь ее к ответственности. Об этом сообщила сама школьница на Международном фестивале молодежи.

«Конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», – сказала она (цитата по ТАСС).

По ее признанию, после возможного наказания за рисунок она испытала «сильный страх», но «благодаря поддержке теперь чувствует себя очень уверенно». Она заметила, что ее жизнь после этого случая стала более насыщенной и активной, ее стали многие узнавать на улице.

Городские власти расценили рисунки девочки на детской площадке как порчу государственного имущества и направили в полицию обращение. Ребенку вменяли сразу две уголовные статьи: 214 УК РФ (вандализм) и 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Также местные власти призвали родителей ребенка устранить «последствия порчи государственного имущества».

За девочку заступился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он призвал администрацию Болохова «отстать» от девочки.

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