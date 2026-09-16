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Актриса Наталья Данилова умерла в возрасте 70 лет

Анна Суслова
Мосфильм
Мосфильм

На 70-м году жизни скончалась актриса Наталья Данилова, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Театра им. Комиссаржевской. Данилова была известна ролью в фильме «Место встречи изменить нельзя».

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной, ослепительной женщины», – говорится в некрологе театра.

Данилова скончалась после тяжелой болезни. Последней ролью актрисы в театре Комиссаржевской стала Ида в спектакле «С тобой и без тебя».

Впервые Данилова попала на экран в 13 лет, сыграв в фильме «Завтра, третьего апреля…». В Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии она поступила сразу на второй курс. Актриса работала в Большом драматическом театре им. Товстоногова с 1977 по 1992 г.

Данилова также известна ролями в фильмах «Маленькие трагедии», «Человек-невидимка», «Васильевский остров», в сериалах и фильмах «Отцы и дети» и др.

Кроме того, актриса озвучивала персонажей из мультфильма «Лунтик». Она стала голосом бабушки Любавы в мультфильмах про трех богатырей и Даши (Мерелин).

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