Актриса Наталья Данилова умерла в возрасте 70 лет

Впервые Данилова попала на экран в 13 лет, сыграв в фильме «Завтра, третьего апреля…». В Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии она поступила сразу на второй курс. Актриса работала в Большом драматическом театре им. Товстоногова с 1977 по 1992 г.