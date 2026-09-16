Пожар охватил строительный рынок в Одинцово на площади 2000 квадратных метров

Возгорание произошло на территории торговых рядов на 73-м км Минского шоссе. Как агентству заявили в МЧС России, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сейчас спасатели увеличивают число сил и техники, задействованных на месте ЧП. К ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 17 единиц техники. О пострадавших и возможной причине возгорания на данный момент не сообщается.