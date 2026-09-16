Пожар охватил строительный рынок в Одинцово на площади 2000 квадратных метров
Пожар охватил строительный рынок в деревне Наро-Осаново Одинцовского городского округа Московской области и распространился почти на 2000 кв. м. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Возгорание произошло на территории торговых рядов на 73-м км Минского шоссе. Как агентству заявили в МЧС России, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сейчас спасатели увеличивают число сил и техники, задействованных на месте ЧП. К ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 17 единиц техники. О пострадавших и возможной причине возгорания на данный момент не сообщается.
9 сентября МЧС России сообщило о пожаре на складе в Щелкове в Московской области. Он вспыхнул ранним утром 9 сентября в складских помещениях по адресу ул. Заводская, 2. Здание использовалось для хранения пластиковой продукции. Огонь распространился внутри ангара и охватил фасад здания.
29 августа пожар вспыхнул на территории механического завода в Павловском Посаде. На складе предприятия загорелись коробки с моторным маслом. Пламя также охватило фасад здания.