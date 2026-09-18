Пентагон рассекретил видео с НЛО на Ближнем Востоке
Пентагон опубликовал пятиминутное видео с непознанным летающим объектом (НЛО) на Ближнем Востоке. Материалы вошли в шестую подборку рассекреченных данных американского военного ведомства об НЛО.
На записи виден небольшой светлый объект, который быстро перемещается в кадре слева направо. Съемка ведется с высоты, камера пытается удерживать движущийся объект в поле зрения, однако периодически теряет его.
По данным Пентагона, запись сделана на Ближнем Востоке. Объект на видео, снятом на инфракрасную камеру, движется со скоростью около 805 км/ч. Как отметило ведомство, американские военные пока не установили происхождение объекта.
Пентагон начал публиковал документы о неопознанных аномальных явлениях и внеземной жизни 8 мая. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел.
20 февраля президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету и другим ведомствам и агентствам опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни. В июне 2025 г. The Wall Street Journal писала, что американские военные фабриковали доказательства существования НЛО с целью скрыть секретные программы по созданию оружия.