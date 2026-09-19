Politico: на Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подали в суд из-за сговора
На компании Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подали иск в Северный окружной суд Калифорнии, обвинив в сговоре по координации развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из четырех истцов Ника Роули.
«Человечество заслуживает надежной защиты от угроз, связанных с событиями, способными привести к вымиранию», – сообщил Роули. По его словам, «соглашения между технологическими компаниями» могут привести к тому, что ИИ выйдет из-под контроля.
По данным Politico, иск был подан после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить продвижение в области ИИ. Отмечается, что подобные соглашения между конкурентами нарушают антимонопольное законодательство США.
14 сентября Амодеи выступил с призывом о замедлении в создании более мощных версий искусственного интеллекта. По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средства контроля за ними. Идею поддержали основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск и сооснователь и генеральный директор американской OpenAI, разработчика ChatGPT Сэм Альтман, а также руководитель Google DeepMind Демис Хассабис.