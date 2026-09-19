Politico: на Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подали в суд из-за сговора

14 сентября Амодеи выступил с призывом о замедлении в создании более мощных версий искусственного интеллекта. По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средства контроля за ними. Идею поддержали основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск и сооснователь и генеральный директор американской OpenAI, разработчика ChatGPT Сэм Альтман, а также руководитель Google DeepMind Демис Хассабис.