Минфин: правительство изменило правила подготовки бюджетного прогноза

При подготовке прогноза также будут учитывать уже принятые и планируемые нормативные акты, которые могут повлиять на объем государственных расходов. По оценке Минфина, изменения должны усилить связь между среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием и повысить качество прогнозирования расходов.