Минфин: правительство изменило правила подготовки бюджетного прогноза
Правительство изменило правила подготовки долгосрочного бюджетного прогноза. Об этом Минфин России сообщил на своем сайте.
По данным ведомства, теперь сроки подготовки бюджетного прогноза будут синхронизированы с разработкой бюджетных проектировок. Первый этап работы над прогнозом будет начинаться после одобрения кабмином сценарных условий развития экономики на среднесрочный период.
В течение 10 дней после утверждения этих условий Минэкономразвития должно передать Минфину долгосрочные параметры прогноза социально-экономического развития. Они будут использоваться при очередном цикле долгосрочного бюджетного планирования.
При подготовке прогноза также будут учитывать уже принятые и планируемые нормативные акты, которые могут повлиять на объем государственных расходов. По оценке Минфина, изменения должны усилить связь между среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием и повысить качество прогнозирования расходов.
5 июня глава Минфин Антон Силуанов сообщил, что ведомство стремится к структурно сбалансированному бюджету, но это не происходит быстро. По его словам, министерство ставит задачу по достижению нулевого структурного дефицита на 2027–2029 гг.