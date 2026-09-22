В Самарской области при атаке БПЛА погиб человек

Утром Федорищев сообщал, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Позже губернатор заявил о десятках сбитых БПЛА в небе над Самарской областью. Зафиксированы повреждения гражданских объектов. По его словам, повреждены частные дома и автомобили. Противник целился в промышленные предприятия.