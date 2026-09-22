В Самарской области при атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб и еще четыре пострадали в результате атаки беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в региональных учреждениях.
Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы, также создан и работает оперативный штаб.
Утром Федорищев сообщал, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Позже губернатор заявил о десятках сбитых БПЛА в небе над Самарской областью. Зафиксированы повреждения гражданских объектов. По его словам, повреждены частные дома и автомобили. Противник целился в промышленные предприятия.
За минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 297 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма.