Полковника Росгвардии Бусыгина осудили на восемь лет за взятку в 6 млн руб.

За последний год приговоры по делам о крупных взятках получили и другие бывшие руководители подразделений Росгвардии. В октябре 2025 г. бывшего замначальника тыла ведомства Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд установил, что он получил более 140 млн руб. от руководства коммерческой компании за исполнение госконтракта. В марте бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Константина Рябых осудили на 12 лет колонии за получение взятки в размере 17 млн руб. В июне в суд передали дело бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова и генерал-лейтенанта Владимира Панова, которых обвиняют в том числе в получении особо крупных взяток.