Полковника Росгвардии Бусыгина осудили на восемь лет за взятку в 6 млн руб.
Бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Следствие и суд установили, что в 2023–2024 гг. Бусыгин получил 6 млн руб. от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» за общее покровительство при исполнении государственных контрактов. В 2023 г. с компанией были заключены многомиллионные контракты на поставку предметов личной гигиены, контроль за исполнением которых возлагался на Бусыгина. Обязательства по контрактам выполнены не были, в результате государству был причинен многомиллионный ущерб.
Суд также назначил Бусыгину штраф в размере 6,7 млн руб. и запретил ему занимать определенные должности в течение четырех лет. Кроме того, осужденного лишили воинского звания полковника, а 6 млн руб., соответствующие размеру полученной взятки, постановили конфисковать.
За последний год приговоры по делам о крупных взятках получили и другие бывшие руководители подразделений Росгвардии. В октябре 2025 г. бывшего замначальника тыла ведомства Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд установил, что он получил более 140 млн руб. от руководства коммерческой компании за исполнение госконтракта. В марте бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Константина Рябых осудили на 12 лет колонии за получение взятки в размере 17 млн руб. В июне в суд передали дело бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова и генерал-лейтенанта Владимира Панова, которых обвиняют в том числе в получении особо крупных взяток.