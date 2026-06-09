«Коммерсантъ»: два генерала Росгвардии пойдут под суд по делу о взятках

Панов обвиняется в получении 37 млн руб. от бывшего главы компании «СК "Ремстройторг"» Сергея Чечко и экс-заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. По данным следствия, деньги передавались за заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России и общее покровительство. При обысках у Панова обнаружили 21 млн руб. наличными, а также более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи. Стоимость арестованных активов превысила 240 млн руб. В 2024 г. по иску Генпрокуратуры с него, а также ряда чиновников и коммерсантов, которым он покровительствовал, был взыскан ущерб почти в 1 млрд руб., нанесенный при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины.