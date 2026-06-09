«Коммерсантъ»: два генерала Росгвардии пойдут под суд по делу о взятках
В Москве 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова и экс-начальника тыла главного командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По данным издания, расследование было инициировано главой Росгвардии Виктором Золотовым. Генералам вменяют получение особо крупных взяток, посредничество во взяточничестве и превышение должностных полномочий.
Следствие считает, что в 2012–2014 гг. Стригунов получил от предпринимателей более 66 млн руб. за общее покровительство при проведении строительных работ. Кроме того, ему вменяется организация строительства учебного центра внутренних войск МВД в Кемеровской области, который так и не был введен в эксплуатацию. По версии следствия, ущерб государству превысил 2 млрд руб.
Панов обвиняется в получении 37 млн руб. от бывшего главы компании «СК "Ремстройторг"» Сергея Чечко и экс-заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. По данным следствия, деньги передавались за заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России и общее покровительство. При обысках у Панова обнаружили 21 млн руб. наличными, а также более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи. Стоимость арестованных активов превысила 240 млн руб. В 2024 г. по иску Генпрокуратуры с него, а также ряда чиновников и коммерсантов, которым он покровительствовал, был взыскан ущерб почти в 1 млрд руб., нанесенный при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины.
Дело будет рассматривать судья Андрей Толкаченко. Каждому из фигурантов предъявлены обвинения, предусматривающие наказание свыше 10 лет лишения свободы.
В октябре 2025 г. на имущество Стригунова наложили арест на сумму более 25 млн руб. По данным следствия, Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).