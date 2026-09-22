Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,566+0,57%KLVZ1,774+0,45%VEON-RX68+1,49%IMOEX2 294,56+1,62%RTSI859,54+1,62%RGBI112,55-0,11%RGBITR769,72-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ISU предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

Статус индивидуальных нейтральных атлетов получили спортсмены, выступающие в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В обновленный список вошли в том числе Агата Петрова, София Сарновская, Софья Смагина, Макар Игнатов, Николай Колесников, Полина Жарова и Алексей Столяров.

30 июня ISU разрешил российским спортсменам вернуться на международные соревнования с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Они могут выступать без российского флага, гимна и национальной экипировки, при этом решение о соответствии критериям нейтральности принимается для каждого спортсмена отдельно.

7 августа ISU предоставил нейтральный статус Камиле Валиевой и Александре Игнатовой. На 8 августа такой допуск имели более 70 российских фигуристов. 10 сентября ISU отклонил апелляции Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. В организации заявили, что оба фигуриста больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её