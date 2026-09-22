ISU предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

7 августа ISU предоставил нейтральный статус Камиле Валиевой и Александре Игнатовой. На 8 августа такой допуск имели более 70 российских фигуристов. 10 сентября ISU отклонил апелляции Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. В организации заявили, что оба фигуриста больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.