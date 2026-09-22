ISU предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.
Статус индивидуальных нейтральных атлетов получили спортсмены, выступающие в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В обновленный список вошли в том числе Агата Петрова, София Сарновская, Софья Смагина, Макар Игнатов, Николай Колесников, Полина Жарова и Алексей Столяров.
30 июня ISU разрешил российским спортсменам вернуться на международные соревнования с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Они могут выступать без российского флага, гимна и национальной экипировки, при этом решение о соответствии критериям нейтральности принимается для каждого спортсмена отдельно.
7 августа ISU предоставил нейтральный статус Камиле Валиевой и Александре Игнатовой. На 8 августа такой допуск имели более 70 российских фигуристов. 10 сентября ISU отклонил апелляции Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. В организации заявили, что оба фигуриста больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.