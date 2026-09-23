ФСБ задержала жителя Керчи за сбор средств для ВСУ

Как утверждают в ФСБ, мужчина создал в Telegram группу с участием «проукраински настроенных волонтеров», через которую собирал средства и закупал экипировку для подразделений ВСУ. Кроме того, он «инициативно отправил» в Telegram-бот, администрируемый СБУ, сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов на полуострове.