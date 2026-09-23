ФСБ задержала жителя Керчи за сбор средств для ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина организовал сбор денег и закупку экипировки для ВСУ, а также передавал Службе безопасности Украины сведения о российских военных объектах в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.
Как утверждают в ФСБ, мужчина создал в Telegram группу с участием «проукраински настроенных волонтеров», через которую собирал средства и закупал экипировку для подразделений ВСУ. Кроме того, он «инициативно отправил» в Telegram-бот, администрируемый СБУ, сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов на полуострове.
Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд заключил его под стражу.
22 сентября ФСБ задержала в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в передаче украинской военной разведке фотографий объектов Черноморского флота. В отношении него возбудили уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 9 сентября в Крыму арестовали троих россиян, которые, по данным ФСБ, передавали украинской разведке сведения о ПВО, нефтебазах и других военных объектах.
31 августа ФСБ сообщила о задержании еще двух жителей Крыма, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах Минобороны и подготовке схронов со взрывчаткой. Против них возбудили дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.