Генералы Алаудинов и Алексеев поручились за топ-менеджера «Эфко» Кустову

Поручительства поступили и за других фигурантов дела. За председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова поручились космонавт Сергей Рязанский и академик РАН Ольга Донцова. За директора по стратегическому развитию Владислава Романцева – председатель «Деловой России» Алексей Репик и академики РАН Дмитрий Никитюк и Евгений Антипов. За гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко поручились президент «Эконивы» Штефан Дюрр и спортсмены Юлия Рыжанкова и Владимир Бычков.