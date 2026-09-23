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Главная / Общество /

Генералы Алаудинов и Алексеев поручились за топ-менеджера «Эфко» Кустову

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Апти Алаудинов и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев поручились за заместителя директора по развитию ГК «Эфко» Екатерину Кустову. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель компании.

Кустова обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупном размере и находится в СИЗО. Защита намерена просить Мещанский районный суд Москвы изменить ей меру пресечения на личное поручительство генералов. Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания руководителей «Эфко» под стражей.

Поручительства поступили и за других фигурантов дела. За председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова поручились космонавт Сергей Рязанский и академик РАН Ольга Донцова. За директора по стратегическому развитию Владислава Романцева – председатель «Деловой России» Алексей Репик и академики РАН Дмитрий Никитюк и Евгений Антипов. За гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко поручились президент «Эконивы» Штефан Дюрр и спортсмены Юлия Рыжанкова и Владимир Бычков.

29 июля были задержаны Екатерина Кустова и Владислав Романцев, дело связывали с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». 30 июля Мещанский суд арестовал Валерия Кустова и Евгения Ляшенко по обвинению в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. 31 июля РБК сообщил, что следствие оценило ущерб по делу в 8,6 млрд руб. Обвиняемые вину не признают.

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