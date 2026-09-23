Суд возбудил два новых дела против бывшего замглавы ГУМВД по Московской области
Суд возбудил два новых уголовных дела против бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, который уже обвиняется в хищении топлива у ведомства. Об этом пишет «РИА Новости».
«Ходатайствую о приобщении двух постановлений от 22 сентября о возбуждении уголовных дел в отношении Малькова», – сообщил следователь.
Мальков проходит по делу о хищении моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области. Другими фигурантами стали три топ-менеджера компании «Евротранс», а также глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД полковник Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина.
7 сентября Малькова, председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова и дургих топ-менеджеров задержали. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции. 8 сентября Мещанский суд Москвы заключил фигурантов дела под стражу.