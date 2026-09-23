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Суд возбудил два новых дела против бывшего замглавы ГУМВД по Московской области

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Суд возбудил два новых уголовных дела против бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, который уже обвиняется в хищении топлива у ведомства. Об этом пишет «РИА Новости».

«Ходатайствую о приобщении двух постановлений от 22 сентября о возбуждении уголовных дел в отношении Малькова», – сообщил следователь.

Мальков проходит по делу о хищении моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области. Другими фигурантами стали три топ-менеджера компании «Евротранс», а также глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД полковник Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина.

7 сентября Малькова, председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова и дургих топ-менеджеров задержали. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции. 8 сентября Мещанский суд Москвы заключил фигурантов дела под стражу.

Банк «Россия» в июле 2026 г. заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Евротранса» банкротом. Тогда же Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям компании.

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