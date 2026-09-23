СК возбудил дела против двух экс-судей Арбитражного суда Приангарья

14 апреля Бастрыкин с согласия ВККС возбудил уголовные дела против двух судей Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке. Каринэ Голикову заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, а Валерия Тарасова – в посредничестве. По версии следствия, в 2024–2025 гг. Голикова получила через Тарасова 2,5 млн руб. за решение по гражданскому делу в пользу истца.