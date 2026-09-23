СК возбудил дела против двух экс-судей Арбитражного суда Приангарья
Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела против бывших судей Арбитражного суда Иркутской области Наталии Поздняковой и Елены Рукавишниковой. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, сообщила пресс-служба СК.
Позднякову подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Рукавишникову – в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2024 г. учредитель ООО «Ирмеком» через четырех посредников, включая Позднякову, передал Рукавишниковой 3,5 млн руб. за удовлетворение иска компании к энергоснабжающей организации.
Речь шла об иске о признании незаконным введенного ограниченного режима электроснабжения. Рукавишникова удовлетворила требования компании, а апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений. Уголовное преследование предполагаемого взяткодателя и других посредников ведется в рамках отдельных дел, уточнили в СК.
14 апреля Бастрыкин с согласия ВККС возбудил уголовные дела против двух судей Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке. Каринэ Голикову заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, а Валерия Тарасова – в посредничестве. По версии следствия, в 2024–2025 гг. Голикова получила через Тарасова 2,5 млн руб. за решение по гражданскому делу в пользу истца.
28 мая ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что в 2024 г. судье через трех посредников передали 1 млн руб. за принятие решения по арбитражному делу, а общая сумма взятки должна была составить 2 млн руб.
2 июля Бастрыкин обратился в ВККС за согласием на возбуждение дела против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. По версии следствия, в июле 2025 г. он получил через посредников 25 млн руб. – первую часть предполагаемой взятки в 50 млн руб. – за назначение подсудимому наказания, не связанного с реальным лишением свободы.