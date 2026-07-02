Бастрыкин согласился возбудить дело против судьи в отставке из Сочи

В отношении судьи хотят возбудить дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. По данным ведомства, уголовное дело в отношении предполагаемых посредников Зенина и Нестеренко уже рассматривается судом, а материалы в отношении Хребтенко выделены в отдельное производство.