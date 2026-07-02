Бастрыкин согласился возбудить дело против судьи в отставке из Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского райсуда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Об этом сообщили в СК РФ.
Основанием для обращения стали материалы проверки, проведенной следственным управлением СК по Краснодарскому краю. По версии следствия, 1 июля 2025 г. на территории заправки в Сочи Богданович через посредников – Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко – получил первую часть взятки в размере 25 млн руб. Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, должна была составить 50 млн руб.
Как считают следователи, деньги передал подсудимый Сафарбий Напсо за рассмотрение его уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
В отношении судьи хотят возбудить дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. По данным ведомства, уголовное дело в отношении предполагаемых посредников Зенина и Нестеренко уже рассматривается судом, а материалы в отношении Хребтенко выделены в отдельное производство.
18 июня сообщалось, что ВККС дала согласие на арест бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, который также является фигурантом дела о получении взятки. По версии следствия, за 4 млн руб. он обещал содействовать изменению меры пресечения двум обвиняемым с заключения под стражу на домашний арест, однако реализовать этот план не смог.