Суд дал до 11 лет участникам схемы незаконной миграции в Тульской области

МВД сообщало, что в ходе первого этапа операции «Нелегал – 2026» силовики пресекли 60 200 правонарушений в миграционной сфере. Из России были выдворены и депортированы 14 600 иностранцев, а по итогам операции возбудили около 2000 уголовных дел. 30 июля аппарат Совбеза сообщил, что за первое полугодие число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39,1% год к году до 14 400.