Суд дал до 11 лет участникам схемы незаконной миграции в Тульской области
Одоевский межрайонный суд Тульской области приговорил 13 участников преступной группы к лишению свободы на сроки от трех до 11 лет за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, фигуранты изготавливали для выходцев из стран Центральной Азии поддельные украинские паспорта и справки о регистрации, которые позволяли им претендовать на получение российского гражданства. Стоимость таких услуг начиналась от 500 000 руб. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, им также назначены штрафы от 50 000 до 1,6 млн руб.
ФСБ рассказала, что схема действовала с 2023 г. и была замаскирована под работу московской аутстаффинговой компании. Поддельные документы отправлялись в подпольную лабораторию и передавались клиентам через курьерские службы. Незаконно выданные российские паспорта аннулированы, иностранцы выдворили из России с запретом на последующий въезд.
МВД сообщало, что в ходе первого этапа операции «Нелегал – 2026» силовики пресекли 60 200 правонарушений в миграционной сфере. Из России были выдворены и депортированы 14 600 иностранцев, а по итогам операции возбудили около 2000 уголовных дел. 30 июля аппарат Совбеза сообщил, что за первое полугодие число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39,1% год к году до 14 400.