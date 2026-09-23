Россияне смогли вернуть 650 млн рублей, похищенных мошенниками
Почти 650 млн руб., похищенных мошенниками, удалось вернуть пострадавшим с помощью новой процедуры Банка России. Об этом в рамках XXIII международного банковского форума «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Общая процедура возврата через банки – воспользовались у нас 15 500 человек. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли», – отметил Уваров (цитата по ТАСС).
25 июня Т-банк сообщил, что количество звонков подросткам 14–17 лет от мошенников снизилось на 27%, но на 20% выросло число атак в интернете через предложения выгодной подработки. При этом кредитная компания отмечает, что парни попадаются на уловки в 2–2,5 раза чаще девушек, а почти половина атак происходит в мессенджерах.
Представитель Народного фронта рассказал, что в 2026 г. 63% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества. Это на 25 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем в 2025 г. 31% россиян получал телефонные звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Доля граждан страны, столкнувшихся со звонками якобы от банков, сократилась до 38%.
По данным полиции, в январе – августе 2026 г. количество преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., количество дистанционных краж – на 19,7%, а IТ-мошенничеств – на 29%. При этом общее число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, за данный период уменьшилось на 32%.