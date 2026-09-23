Россияне смогли вернуть 650 млн рублей, похищенных мошенниками

25 июня Т-банк сообщил, что количество звонков подросткам 14–17 лет от мошенников снизилось на 27%, но на 20% выросло число атак в интернете через предложения выгодной подработки. При этом кредитная компания отмечает, что парни попадаются на уловки в 2–2,5 раза чаще девушек, а почти половина атак происходит в мессенджерах.