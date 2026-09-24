Роспотребнадзор выявил нарушения в детских смесях Nestogen
В детских молочных смесях «Нестле Россия» обнаружили несоответствия заявленным физико-химическим показателям. Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Исследование показало расхождения в составе смеси Nestogen 1. Фактическое содержание витамина А оказалось почти в четыре раза ниже указанного на упаковке, а витамина Е – в два раза. Кроме того, в продукции выявили значительное занижение уровня йода.
Отдельные несоответствия обнаружили и в показателях жирных кислот. Их содержание в смеси оказалось значительно выше значений, указанных производителем на упаковке. Аналогичные нарушения специалисты выявили при исследовании детской смеси Nestogen 2.
По итогам проверки Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за продукцией. Кроме того, ведомство вынесло предостережение в связи с выявленными нарушениями физико-химических показателей.
6 января Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России части детских сухих смесей Nestle. Поставки прекращены из-за содержания в смесях токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика. В Россию запретили поставку сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, NestogenКомфорт, «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля 2025 г. по 27 ноября 2025 г.
В этот же день «Нестле Россия» сообщила о добровольном отзыве ограниченного количества детского питания в России. Решение было принято в качестве меры предосторожности.
23 января французские власти начали масштабный отзыв детских молочных смесей Nestle и Lactalis после сообщений о смерти младенцев и ряде тяжелых отравлений.