Михалков предложил наказывать критиков за отказ оценивать кино про спецоперацию

Вместе с тем, продолжил Михалков, н талантливая картина про спецоперацию может быть еще «хуже, чем если вообще ее нет». По его словам, когда фильм про боевые действия на Украине снимается «только потому, что на это дают деньги государственные органы», то лучше, чтобы такой картины не было.