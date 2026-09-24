Михалков предложил наказывать критиков за отказ оценивать кино про спецоперацию
Отказ кинокритиков от просмотра фильмов про спецоперацию должен быть наказуем. С таким мнением выступил режиссер Никита Михалков.
«Когда на фестивале картина «Марик» про спецоперацию подвергается обструкции со стороны кинокритиков, которые уходят с картины и не ставят оценок вообще. Ужасно скажу, но это наказуемо должно быть», – сказал он.
Михалков считает, что дело не том, что критикам не понравился фильм: «Они не хотят про это смотреть». По мнению режиссера, речь идет о бойкоте.
Вместе с тем, продолжил Михалков, н талантливая картина про спецоперацию может быть еще «хуже, чем если вообще ее нет». По его словам, когда фильм про боевые действия на Украине снимается «только потому, что на это дают деньги государственные органы», то лучше, чтобы такой картины не было.
«Она дискредитирует и тему и дает право этим критикам ее бойкотировать», – пояснил он.
Михалков привел опыт съемки фильмов про Великую Отечественную войну. Он заявил, что лучшие картины были сняты уже после завершения боев, когда появилась возможность рассмотреть события с «высоты времени».
Режиссер Андрей Симонов на дискуссии в Совете Федерации в мае говорил, что для создания фильмов о спецоперации важно, чтобы в них принимали участие люди, прошедшие фронт и имеющие подлинное представление о происходящем там. Иначе, по его словам, получается «полная ерунда». Продюсер Андрей Кретов тогда поддержал идею о создании ускоренных режиссерских курсов для тех, кто возвращается с фронта.