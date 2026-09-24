Новые учебники для старших классов появятся в 2027 году
Новые учебники для 10–11-х классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе планируется ввести с 1 сентября 2027 г. Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.
«Мы ожидаем, что у нас будут новые учебники для всех 10–11-х классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Колударовой, сейчас Минпросвещения совместно с авторами работает над подготовкой учебников. Уже весной их планируется начать закупать для школ. Замминистра подчеркнула, что школы должны обеспечить каждого ученика бесплатными учебниками.
5 сентября президент России Владимир Путин поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов РФ.
Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. Расширение линейки учебников и учебных пособий требуется для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов. Речь также о включаемых в федеральный перечень учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Нужно также предусмотреть финансовую поддержку издания таких учебников и пособий. Срок исполнения поручения – до 20 декабря 2026 г.