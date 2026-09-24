Новые учебники для старших классов появятся в 2027 году

Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. Расширение линейки учебников и учебных пособий требуется для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов. Речь также о включаемых в федеральный перечень учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Нужно также предусмотреть финансовую поддержку издания таких учебников и пособий. Срок исполнения поручения – до 20 декабря 2026 г.