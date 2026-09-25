МФТИ в пять раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов

В 2026 г. МФТИ уже сократил число олимпиад с правом поступления без экзаменов с 50 до 35, а минимальный подтверждающий балл по отдельным предметам повысил до 85. 7 августа стало известно, что 53% зачисленных на бюджет в МФТИ составили победители и призеры олимпиад: всего институт принял 1117 бюджетников. 23 сентября Минобрнауки также предложило сохранить право поступления без вступительных испытаний по олимпиадам РСОШ только за победителями.