МФТИ в пять раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов
Московский физико-технический институт сократил с 35 до семи число олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), победа в которых дает право поступить без вступительных испытаний. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 г. Соответствующее решение принял ученый совет МФТИ, сообщили в вузе.
В перечне остались олимпиады «Физтех», «Ломоносов», Курчатова, «Росатом», Всесибирская открытая и Московская олимпиады школьников, а также Турнир городов. Для подтверждения права на поступление без экзаменов МФТИ установил единый минимальный результат ЕГЭ по профильному предмету – 85 баллов. Порядок учета Всероссийской олимпиады школьников не изменится. Результаты остальных олимпиад РСОШ по-прежнему можно будет зачесть как 100 баллов по профильному предмету. Ранее порог подтверждения льготы составлял от 75 до 85 баллов.
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов объяснил изменение стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и абитуриентами, поступающими по результатам ЕГЭ. «Олимпиады остаются для Физтеха одним из главных инструментов поиска талантливых школьников», – отметил он. Вуз также связывает сокращение списка с необходимостью контролировать качество и прозрачность проведения соревнований.
В 2026 г. МФТИ уже сократил число олимпиад с правом поступления без экзаменов с 50 до 35, а минимальный подтверждающий балл по отдельным предметам повысил до 85. 7 августа стало известно, что 53% зачисленных на бюджет в МФТИ составили победители и призеры олимпиад: всего институт принял 1117 бюджетников. 23 сентября Минобрнауки также предложило сохранить право поступления без вступительных испытаний по олимпиадам РСОШ только за победителями.