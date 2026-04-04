В ведущих вузах изменили правила приема
В 10 ведущих российских университетах изменили правила для абитуриентов, сообщает «РИА Новости».
Нововведения связаны с изменениями в законодательстве и с результатами анализа прошлой приемной кампании.
Перечень вступительных экзаменов изменился в МГТУ имени Баумана, здесь стала обязательной физика для инженерных специальностей. В РГГУ теперь включили ЕГЭ по истории как предмет по выбору наряду с обществознанием.
С этого года изменился и порядок подачи документов. В МИФИ и РУДН их принимают только через «Госуслуги», лично или по почте.
В МФТИ ужесточили систему учета достижений и олимпиад. Их перечень сократили с 50 до 35 при приеме без экзаменов. «Ключевое изменение – фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями», – отметили в вузе. А балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, в МФТИ вырос до 85 по отдельным предметам.
В МПГУ и НИУ ВШЭ теперь целевые места закрепили за конкретным заказчиком.
В вузах также появились лимиты на коммерческие специальности. В РАНХиГС это коснулось таких направлений, как психология, экономика, менеджмент, юриспруденция, журналистика, филология. Сокращение платных мест позволит переориентировать внимание на приоритетные для российской экономики направления, считают в РЭУ имени Плеханова.