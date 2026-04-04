Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В ведущих вузах изменили правила приема

Ведомости

В 10 ведущих российских университетах изменили правила для абитуриентов, сообщает «РИА Новости».

Нововведения связаны с изменениями в законодательстве и с результатами анализа прошлой приемной кампании.

Перечень вступительных экзаменов изменился в МГТУ имени Баумана, здесь стала обязательной физика для инженерных специальностей. В РГГУ теперь включили ЕГЭ по истории как предмет по выбору наряду с обществознанием.

С этого года изменился и порядок подачи документов. В МИФИ и РУДН их принимают только через «Госуслуги», лично или по почте.

В МФТИ ужесточили систему учета достижений и олимпиад. Их перечень сократили с 50 до 35 при приеме без экзаменов. «Ключевое изменение – фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями», – отметили в вузе. А балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, в МФТИ вырос до 85 по отдельным предметам.

В МПГУ и НИУ ВШЭ теперь целевые места закрепили за конкретным заказчиком.

В вузах также появились лимиты на коммерческие специальности. В РАНХиГС это коснулось таких направлений, как психология, экономика, менеджмент, юриспруденция, журналистика, филология. Сокращение платных мест позволит переориентировать внимание на приоритетные для российской экономики направления, считают в РЭУ имени Плеханова.

