В ведущих вузах изменили правила приема

В МФТИ ужесточили систему учета достижений и олимпиад. Их перечень сократили с 50 до 35 при приеме без экзаменов. «Ключевое изменение – фактическое исключение призеров РСОШ из категории поступающих без экзаменов: право БВИ теперь сохраняется только за победителями», – отметили в вузе. А балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, в МФТИ вырос до 85 по отдельным предметам.