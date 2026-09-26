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С 1 октября власти Петербурга отменят коронавирусные ограничения

Ася Султанова

Правительство Санкт-Петербурга с 1 октября отменит все коронавирусные ограничения, действовавшие с 2020 г. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Власти Петербурга отменят постановление от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и все акты о внесении в него изменений.

Решение принято на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу и области.

В сентябре туроператоры опровергли сообщения об отмене туров в Таиланд из-за COVID-19. По данным АТОР, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде сейчас нет, а власти страны не вводили связанных с коронавирусом ограничений. 

5 мая 2023 г. глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID-19 больше не считается чрезвычайной ситуацией международного значения. Этот статус ввели 30 января 2020 г. Спустя менее полутора месяцев ВОЗ объявила о начале пандемии нового коронавируса.

Вспышку коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) впервые зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 г. Уже через несколько месяцев вирус охватил весь мир и вынудил государства вводить различные ограничения и приступить к разработке вакцин.

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