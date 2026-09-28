Свыше 10 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию
За январь – июль 2026 г. 10,1 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию по ОМС, что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период 2024 г. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает базовый скрининг. Женщины проходят осмотр акушера-гинеколога, а в возрасте от 18 до 29 лет – ПЦР-исследование мазков на возбудителей инфекций органов малого таза. С 21 до 49 лет раз в пять лет проводится ПЦР-определение ДНК вируса папилломы человека, при положительном результате назначается цитологическое исследование.
Мужчины на первом этапе проходят осмотр уролога. Если такого специалиста в поликлинике нет, прием проводит хирург, прошедший специальную подготовку по вопросам репродуктивного здоровья.
Второй этап назначают при выявлении отклонений или факторов риска. Женщинам могут провести ПЦР-исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез и повторный прием акушера-гинеколога. Мужчинам – спермограмму, исследование микрофлоры или ПЦР-тесты на инфекции, УЗИ предстательной железы и мошонки, а также повторный прием уролога или подготовленного хирурга.
По итогам обследования врач определяет группу репродуктивного здоровья. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, через «Госуслуги», регистратуру или по телефону.
3 сентября главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова сообщила, что Минздрав в рамках диспансеризации планирует создать более персонализированный подход к обследованиям и расширить набор исследований для отдельных групп риска, а также предоставить дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий – участников спецоперации. Одним из нововведений станет оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее планируется проводить поэтапно, с учетом возрастных групп, одновременно с обычным профилактическим осмотром или диспансеризацией.