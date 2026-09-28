Свыше 10 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

3 сентября главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова сообщила, что Минздрав в рамках диспансеризации планирует создать более персонализированный подход к обследованиям и расширить набор исследований для отдельных групп риска, а также предоставить дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий – участников спецоперации. Одним из нововведений станет оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее планируется проводить поэтапно, с учетом возрастных групп, одновременно с обычным профилактическим осмотром или диспансеризацией.