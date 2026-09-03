Минздрав расширит программу диспансеризации

В программу также включат оценку липидного профиля. Для граждан от 18 до 39 лет исследование планируется проводить раз в шесть лет, а после 40 лет – раз в три года. Кроме того, один раз в жизни пациентам будут определять уровень липопротеида(а), который является генетически обусловленным фактором риска атеросклероза. Эти показатели будут использоваться при оценке сердечно-сосудистого риска и выборе профилактических мер.