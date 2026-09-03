Минздрав расширит программу диспансеризации
Минздрав России в рамках диспансеризации планирует создать более персонализированный подход к обследованиям и расширить набор исследований для отдельных групп риска, а также предоставить дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий – участников спецоперации. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова.
По ее словам, одним из нововведений станет оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее планируется проводить поэтапно, с учетом возрастных групп, одновременно с обычным профилактическим осмотром или диспансеризацией.
Для участников спецоперации консультация медицинского психолога станет обязательной уже в первый день обследования. При невозможности ее проведения в этот срок консультация должна состояться не позднее трех рабочих дней для жителей городов и десяти дней для проживающих в сельской местности и удаленных населенных пунктах.
В программу также включат оценку липидного профиля. Для граждан от 18 до 39 лет исследование планируется проводить раз в шесть лет, а после 40 лет – раз в три года. Кроме того, один раз в жизни пациентам будут определять уровень липопротеида(а), который является генетически обусловленным фактором риска атеросклероза. Эти показатели будут использоваться при оценке сердечно-сосудистого риска и выборе профилактических мер.
Точность оценки сердечно-сосудистого риска планируется повысить за счет данных компьютерной томографии. Если у пациента уже есть результаты КТ грудной клетки или сердца, врач сможет учитывать показатель коронарного кальция. Еще одним нововведением станет УЗИ брюшной аорты на втором этапе диспансеризации для мужчин 65-75 лет, которые курят или курили, а также людей этого возраста с близкими родственниками, перенесшими аневризму брюшной аорты.
26 августа Минздрав сообщил, что с 1 сентября в России вступят в силу изменения в перечень органов и тканей, разрешенных для трансплантации. В список включили спинной мозг и его части, кости и их фрагменты, а также нервы. Одновременно из действующего перечня исключили кости свода черепа и нижней челюсти.