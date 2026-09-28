Суд приговорил маньяка Гаськова к пожизненному сроку
Московский областной суд приговорил маньяка Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его признали виновным в 10 убийствах в Москве, Подмосковье и Новосибирской области, сообщает «РИА Новости».
По данным прокуратуры Московской области, с 2002 г. подсудимый знакомился с жертвами в парках, уводил их в укромные места, совершал насильственные действия и убивал. Жертвами стали семь женщин, мужчина и две 17-летние девушки. Также с 2020 по 2024 г. он насиловал падчерицу в Бердске. Гаськов признал вину и раскаялся.
Гаськова задержали в декабре 2002 г., но тогда его причастность к убийствам и изнасилованиям в Бердске подтвердить не удалось. Повторно он был задержан через четыре года: его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Суд приговорил его к 10,5 года колонии. В 2016 г. его освободили. 28 марта в интервью «Вестям» Гаськов заявил, что совершил более сотни убийств.
Гаськов был близким другом серийного убийцы Михаила Юдина, на счету которого как минимум пять жертв. Юдин приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание в колонии «Полярная сова».