Суд приговорил маньяка Гаськова к пожизненному сроку

Гаськова задержали в декабре 2002 г., но тогда его причастность к убийствам и изнасилованиям в Бердске подтвердить не удалось. Повторно он был задержан через четыре года: его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Суд приговорил его к 10,5 года колонии. В 2016 г. его освободили. 28 марта в интервью «Вестям» Гаськов заявил, что совершил более сотни убийств.