Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от менингококка

В июне руководитель ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала выпуск на рынок первой российской пятивалентной вакцины против менингококка. По ее словам, в 2026 г. агентство рассчитывает зарегистрировать две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одной из них станет пятивалентная вакцина от менингококка, аналогов которой в мире нет. Ее название «Менговакс B», так как она содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококка.