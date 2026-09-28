Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от менингококка
Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную конъюгированную вакцину для профилактики менингококковой инфекции «Ментетра». Об этом «РИА Новости» сообщили в компании «Петровакс Фарм», получившей регистрационное удостоверение на препарат.
В компании отметили, что регистрация вакцины создает возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок. Препарат предназначен для защиты от менингококковой инфекции, которая может протекать в тяжелой форме и характеризуется высоким уровнем летальности.
По данным «Петровакс Фарм», летальность при менингококковой инфекции может достигать 20%. В компании подчеркнули значение отечественной разработки для профилактики заболевания и защиты здоровья детей.
В июне руководитель ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала выпуск на рынок первой российской пятивалентной вакцины против менингококка. По ее словам, в 2026 г. агентство рассчитывает зарегистрировать две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одной из них станет пятивалентная вакцина от менингококка, аналогов которой в мире нет. Ее название «Менговакс B», так как она содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококка.
22 апреля советник директора по проблеме гнойных бактериальных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева сообщала, что более трети случаев заражения менингококком в стране в 2025 г. пришлось на мигрантов. Показатель заболеваемости вырос до 1,36 случая на 100 000 человек против 0,47 в 2024 г. и 0,42 в 2023 г. Пик пришелся на апрель, однако к августу эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.