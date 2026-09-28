Четверых коммерсантов осудили за хищение более 1 млрд рублей на охране границы

Перовский суд Москвы приговорил четверых представителей фирмы к срокам от восьми до 12 лет колонии за хищение около 1,1 млрд руб. бюджетных средств. Они были выделены на поставку инженерного оборудования для защиты и охраны границы в Курской и Брянской областях, передает «Интерфакс». Все фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.