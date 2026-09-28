Четверых коммерсантов осудили за хищение более 1 млрд рублей на охране границы
Перовский суд Москвы приговорил четверых представителей фирмы к срокам от восьми до 12 лет колонии за хищение около 1,1 млрд руб. бюджетных средств. Они были выделены на поставку инженерного оборудования для защиты и охраны границы в Курской и Брянской областях, передает «Интерфакс». Все фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Руководитель коммерческой фирмы Олег Семеновых получил 12 лет и штраф 20,9 млн руб., Виктор Мелихов – 10 лет и штраф 7,5 млн руб., Оксана Стенюшкина – девять лет и штраф 4,9 млн руб., Татьяна Полякова – восемь лет и штраф 5,5 млн руб. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. После освобождения им в течение трех лет запрещено заниматься коммерческой деятельностью.
По данным следствия и суда, с февраля по декабрь 2023 г. предприниматели похитили более 750 млн руб. из бюджета Курской области и свыше 360 млн руб. из бюджета Брянской области. Семеновых также признан виновным в легализации 38,9 млн руб., полученных преступным путем, по ст. 174.1 УК РФ.
1 апреля Ленинский районный суд Курска приговорил трех бизнесменов к девяти и 10 годам колонии за хищения при строительстве фортификаций. По версии следствия, они искусственно завышали стоимость подрядных контрактов и похитили более 141,7 млн руб. бюджетных средств. Губернатор Курской области Александр Хинштейн тогда назвал строительство укреплений коррупционным «бизнес-проектом».
20 февраля бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии за хищение 152 млн руб. при возведении фортификаций. Его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин получили семь и восемь лет соответственно.