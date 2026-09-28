МВД определило профессии для трудоустройства иностранцев вне квот

7 июля Госдума приняла закон о передаче этих полномочий МВД. В тот же день спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал действовавший перечень Минтруда из 192 специальностей и выступил за его сокращение. Закон № 255-ФЗ был подписан 26 июля и вступит в силу 23 января 2027 г.