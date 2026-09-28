МВД определило профессии для трудоустройства иностранцев вне квот
МВД подготовило новый перечень профессий и должностей квалифицированных иностранных специалистов, на которых не будут распространяться квоты на выдачу разрешений на работу. Проект приказа опубликован 28 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.
В список вошли шесть должностей, для которых вид деятельности работодателя значения не имеет: гендиректор предприятия, инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям и управляющий предприятием. Второй раздел содержит 180 профессий для 11 видов деятельности, в том числе сельского хозяйства, промышленности, строительства, гостиничного бизнеса, общепита, здравоохранения, культуры и спорта.
13 октября 2025 г. Минтруд снизил квоты на привлечение в Россию работников из визовых стран по ряду профессий, включая водителей, продавцов и медработников. Квота не является автоматическим разрешением на трудоустройство: иностранцу необходимо оформить рабочую визу и разрешение на работу, а работодателю – разрешение на его привлечение.
28 апреля 2026 г. правительственная комиссия одобрила передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. В их числе – утверждение перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые могут трудоустраиваться вне квот. Такие перечни МВД должно согласовывать с Минтрудом.
7 июля Госдума приняла закон о передаче этих полномочий МВД. В тот же день спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал действовавший перечень Минтруда из 192 специальностей и выступил за его сокращение. Закон № 255-ФЗ был подписан 26 июля и вступит в силу 23 января 2027 г.