Правкомиссия одобрила передачу части миграционных полномочий от Минтруда к МВД

Правкомиссия одобрила передачу части миграционных полномочий от Минтруда к МВДПриоритет регулирования сферы может сместиться в сторону контроля и безопасности, считают эксперты
Министерство труда и соцзащиты передаст МВД ряд своих полномочий в сфере миграции. Речь в том числе идет об утверждении перечня профессий и специальностей иностранных квалифицированных специалистов, которые имеют право на получение вида на жительство без разрешения на временное проживание. Такой законопроект МВД одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. В случае принятия закон вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования.
От Минтруда к МВД также перейдет полномочие самостоятельно решать, какие именно профессии иностранцев – квалифицированных специалистов не будут подпадать под квоты на разрешение на работу. Кроме того, МВД установит случаи, когда иностранец, временно пребывающий в РФ, сможет работать за пределами региона, на территории которого ему выдано разрешение на работу или разрешение на временное проживание. Все эти изменения МВД будет утверждать по согласованию с Минтрудом, для того чтобы поддерживать оптимальный баланс трудовых ресурсов, следует из пояснительной записки.
На практике при привлечении иностранцев на работу часто встает вопрос применения приказа Минздравсоцразвития (в 2012 г. разделилось на Минздрав и Минтруд) от июля 2010 г., пояснила председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Он определяет, в каких случаях иностранец может работать за пределами региона, где ему выдано разрешение на работу. В этом приказе также перечислены профессии и должности иностранцев, которые могут работать вне своего субъекта. Среди них – водители, матросы, машинисты, проводники, артисты и др.
По словам Минушкиной, приказу уже более 15 лет и система привлечения иностранцев за это время изменилась. Его применение часто приводило к тому, что организации привлекают к административной ответственности за направление иностранцев в командировки в другой субъект. Положения обсуждаемого законопроекта актуализируют миграционное законодательство, считает она.
Законопроект завершает переориентацию управления трудовой миграцией из плоскости социально-трудового регулирования в плоскость госуправления и безопасности, говорит первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. Обязательное согласование перечней с Минтрудом, который выступает в качестве экспертного фильтра, предотвратит возможный перекос в сторону избыточного привлечения иностранной силы в ущерб трудоустройству граждан РФ, полагает она.
Кого это коснется
В будущем, если законопроект примут, бизнесу необходимо будет внимательно мониторить ведомственные акты МВД, которые станут определяющими для привлечения иностранцев на работу, продолжила Батура. Кроме того, не исключается, что МВД при формировании перечней профессий будет руководствоваться в первую очередь критериями безопасности и контролируемости, что может привести к сужению этих списков, отметила она.
Законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда в сфере миграции был опубликован для общественного обсуждения в конце 2025 г. В октябре того года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что, согласно поручениям президента, ключевая роль в сфере внешней трудовой миграции теперь возложена на МВД как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики.