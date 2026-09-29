Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SNGS15,195-1,04%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 246,3-1,21%RTSI838,35-1,29%RGBI111,53-0,62%RGBITR764,5-0,51%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Додо пицца» подверглась кибератаке

Ведомости

IT-система «Додо пиццы» подвергалась кибератаке, сообщила компания в Telegram-канале. Злоумышленники могли получить доступ к данным клиентов.

«Хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождения, составы заказов», – говорится в сообщении.

При этом в «Додо пицце» уточнили, что платежные данные не хранятся в базе данных компании, поэтому они находятся в безопасности.

Специалисты информационной безопасности компании заблокировали доступ злоумышленников к данным клиентов, а о случившемся «Додо пицца» уведомила Роскомнадзор.

Компания также предупредила, что в рамках защиты аккаунтов пользователей их может «разлогинить».

В 2022 г. российские компании столкнулись с массовыми кибератаками. Об утечке персональных данных пользователей сообщили «Яндекс.Еда», «Delivery Club» и «Вкусвилл». При этом «Вкусвилл» заявил, что злоумышленники выложили в открытый доступ последние четыре цифры банковских карт клиентов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте