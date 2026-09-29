«Додо пицца» подверглась кибератаке

В 2022 г. российские компании столкнулись с массовыми кибератаками. Об утечке персональных данных пользователей сообщили «Яндекс.Еда», «Delivery Club» и «Вкусвилл». При этом «Вкусвилл» заявил, что злоумышленники выложили в открытый доступ последние четыре цифры банковских карт клиентов.