«Додо пицца» подверглась кибератаке
IT-система «Додо пиццы» подвергалась кибератаке, сообщила компания в Telegram-канале. Злоумышленники могли получить доступ к данным клиентов.
«Хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождения, составы заказов», – говорится в сообщении.
При этом в «Додо пицце» уточнили, что платежные данные не хранятся в базе данных компании, поэтому они находятся в безопасности.
Специалисты информационной безопасности компании заблокировали доступ злоумышленников к данным клиентов, а о случившемся «Додо пицца» уведомила Роскомнадзор.
Компания также предупредила, что в рамках защиты аккаунтов пользователей их может «разлогинить».
В 2022 г. российские компании столкнулись с массовыми кибератаками. Об утечке персональных данных пользователей сообщили «Яндекс.Еда», «Delivery Club» и «Вкусвилл». При этом «Вкусвилл» заявил, что злоумышленники выложили в открытый доступ последние четыре цифры банковских карт клиентов.