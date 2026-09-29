Забравшиеся на Эмпайр-стейт россияне не смогут покинуть США до приговора

6 июля прокуратура Манхэттена сообщала, что Николау и Биркусу грозит до 20 лет лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса. Им предъявлены обвинения в безрассудной угрозе жизни первой степени, преступном причинении вреда имуществу второй степени и краже со взломом третьей степени. Каждое из этих преступлений карается лишением свободы на срок до семи лет, наказание может быть назначено путем сложения сроков. Кроме того, им вменяется административное нарушение за проникновение на крышу здания. Пара россиян забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга, где мужчина сделал предложение девушке, после чего их задержала полиция.