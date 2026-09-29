Забравшиеся на Эмпайр-стейт россияне не смогут покинуть США до приговора
Уголовное судопроизводство накладывает ограничения на передвижения фигурантов. Иностранцы могут не иметь возможности покинуть страну до вынесения приговора, главный юрист и управляющий партнер калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм сообщил «РИА Новости» в преддверии заседания в Нью-Йорке по делу россиян Ангелины Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
По словам юриста, уголовное судопроизводство накладывает ограничения на передвижение фигурантов. При наличии уголовного дела лицо обычно находится в ведении органов юстиции: условия освобождения под залог, сдача паспорта и обязательство являться по вызову могут препятствовать выезду из страны. Депортация до приговора маловероятна, но иммиграционные власти могут выдворить по другим основаниям, например за превышение срока пребывания.
Инграм подчеркнул, что комментирует общие нормы, а не конкретное дело, и что фигуранты не осуждены. На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вину, их отпустили под обязательство о явке.
6 июля прокуратура Манхэттена сообщала, что Николау и Биркусу грозит до 20 лет лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса. Им предъявлены обвинения в безрассудной угрозе жизни первой степени, преступном причинении вреда имуществу второй степени и краже со взломом третьей степени. Каждое из этих преступлений карается лишением свободы на срок до семи лет, наказание может быть назначено путем сложения сроков. Кроме того, им вменяется административное нарушение за проникновение на крышу здания. Пара россиян забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга, где мужчина сделал предложение девушке, после чего их задержала полиция.