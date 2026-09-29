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Главная / Общество /

В России появились новые препараты для экстренной остановки кровотечений

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России появились два новых препарата для экстренной остановки кровотечений. Об этом сообщила «РИА Новости» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В номенклатуру компонентов донорской крови вошли препараты криопреципитат лиофилизированный (КРИО-Л) и криопреципитат пулированный лиофилизированный (КРИО-ПЛ). Они содержат в четыре раза больше белков, отвечающих за свертываемость крови, чем аналогичный объем лиофилизированной плазмы.

«При тяжелых травмах, операциях или осложненных родах организм теряет не только много крови, но и способность быстро формировать тромбы. Криопреципитат напрямую восполняет дефицит ключевых белков свертывания крови, позволяя остановить кровотечение буквально за минуты», – рассказала Скворцова.

Препараты выпускаются в высушенной форме, полученной с помощью сублимационной сушки. Благодаря этому их можно хранить при температуре от +5 до +20 градусов, что также позволяет увеличить срок годности.

Включение препаратов в номенклатуру позволяет применять их на практике, отметила глава ФМБА. В частности, сухой контейнер с препаратом смогут использовать бригады скорой помощи и военные медики непосредственно на месте без ожидания доставки замороженных компонентов крови и сложной лабораторной подготовки.

В конце июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России появились новые технологии лучевой терапии, которые позволяют не повреждать здоровую ткань органа при лечении.

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