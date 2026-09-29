Суд составил административный протокол на председателя «Яблока» Николая Рыбакова

4 сентября в Москве задержали кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблоко» Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Шатуновскую-Бюрно доставили в ОВД «Якиманка», Гришина – в ОВД «Академический». В отношении Гришина был составлен административный протокол, но неизвестно, по какой статье.