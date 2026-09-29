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Суд составил административный протокол на председателя «Яблока» Николая Рыбакова

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Суд составил административный протокол в отношении председателя «Яблока» Николая Рыбакова по 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом пресс-служба партии сообщила в своем Telegram-канале.

Как уточнило «Яблоко», поводом для возбуждения дела послужило голосование Рыбакова против всех партий 20 сентября на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Дело рассмотрят 29 сентября в Выборгском районном суде.

4 сентября в Москве задержали кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблоко» Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Шатуновскую-Бюрно доставили в ОВД «Якиманка», Гришина – в ОВД «Академический». В отношении Гришина был составлен административный протокол, но неизвестно, по какой статье.

Федеральный список партии «Яблоко» сняли с выборов в августе. Решение принял Верховный суд по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения авторских прав в агитационных материалах и предполагаемое иностранное финансирование. «Яблоко» обжаловало это решение, однако оно осталось в силе.

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