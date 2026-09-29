Умер один из создателей основ расшифровки генома академик РАН Евгений Свердлов

В отечественном проекте «Геном человека» Свердлов участвовал с 1992 по 2009 г. С 1988 по 2006 г. возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, после чего стал его научным руководителем. Он является автором и соавтором более 300 научных публикаций, обладателем около 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения РФ и четырех международных патентов.