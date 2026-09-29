Умер один из создателей основ расшифровки генома академик РАН Евгений Свердлов
Академик РАН Евгений Свердлов, один из ученых, заложивших основы расшифровки генома, скончался 28 сентября на 88-м году жизни. Об этом сообщил Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.
Свердлов многие годы возглавлял Лабораторию структуры и функций генов человека. Он был лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.
Основные научные работы Свердлова были посвящены методам исследования генетического материала, изучению структуры и функций генов, развитию теоретических основ современной биотехнологии и созданию биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства.
Ученый разработал химические методы определения последовательностей молекул ДНК. Эти разработки позволили сформировать основы для расшифровки геномов, в том числе генома человека.
Свердлов родился 16 ноября 1938 г. в Днепропетровске. В 1956 г. поступил на химический факультет МГУ, где занимался синтезом радиопротекторов. В 1972-1973 гг. он выдвинул и экспериментально обосновал принцип определения последовательностей нуклеиновых кислот, ставший основой дальнейшего развития методов расшифровки генетического материала. В 1980-1991 гг. ученый исследовал структуру и функции бактериальных РНК-полимераз. В результате были впервые определены первичные структуры РНК-полимераз ряда бактерий и выявлены мутации, связанные с устойчивостью микроорганизмов к рифампицину.
В отечественном проекте «Геном человека» Свердлов участвовал с 1992 по 2009 г. С 1988 по 2006 г. возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, после чего стал его научным руководителем. Он является автором и соавтором более 300 научных публикаций, обладателем около 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения РФ и четырех международных патентов.