С 1 октября изменится порядок уведомления МВД о работе иностранцев по патенту
Порядок уведомления МВД о трудовой деятельности иностранных граждан на основе патента изменится с 1 октября 2026 г., сообщили в Миграционной службе МВД России.
Порядок подачи уведомлений будет зависеть от статуса работодателя. Если иностранные граждане работают на физическое лицо, то они должны будут самостоятельно подать уведомление в МВД в течение двух месяцев со дня получения патента. Если иностранный гражданин работает на юридическое лицо, то уведомление о заключении или расторжении договора должен будет направить работодатель.
Работодатель может подать уведомление через «Госуслуги».
Также в МВД напомнили, что за несвоевременное уведомление органов МВД об увольнении иностранца грозит административная ответственность (штраф в размере до 800 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток).
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане, которые работают в России, должны платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого своего несовершеннолетнего ребенка при оформлении патента. Если иностранец не выполнит требования, ему не продлят патент или разрешение на работу. В таком случае он должен будет покинуть вместе с семьей территорию РФ в течение 15 суток.
28 сентября стало известно, что МВД подготовило список профессий для квалифицированных иностранных специалистов. На них не будут распространяться квоты на выдачу разрешений на работу. В список вошли должности гендиректора предприятия, инженера-программиста, начальника предприятия, программиста, техника по наладке и испытаниям и управляющего предприятием.