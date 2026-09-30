С 1 октября изменится порядок уведомления МВД о работе иностранцев по патенту

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане, которые работают в России, должны платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого своего несовершеннолетнего ребенка при оформлении патента. Если иностранец не выполнит требования, ему не продлят патент или разрешение на работу. В таком случае он должен будет покинуть вместе с семьей территорию РФ в течение 15 суток.